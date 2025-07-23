كتاب من محافظ بيروت الى قوى الامن الداخلي.. هذا ما جاء فيه

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أفادت في في بيان أن محافظ القاضي وجه كتاباً الى شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي حمل الرقم 2888/م.ب تاريخ 23-7-2025 جاء فيه الاتي :بـ"الاشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على الطلب المقدم من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت وفوج الإطفاء المتضررين من التفجير في 4 آب، المتضمن الموافقة على إقامة نشاط عبارة عن غرس أشجار زيتون من أجل تشجيرها على طول الخط الممتد من البوابة رقم 9 لمرفأ بيروت ولغاية الذي يربط المرفأ بمنعطف جسر مقابل تمثال المغترب، على ان تشّجر تلك الأشجار خلف التصوينة، كما سيتم وضع لوحة صخرية تحت كل شجرة محفور عليها إسم ضحية أو من الضحايا والشهداء الذين سقطوا من جراء التفجير في 4 آب 2020.مع أنّ النشاط يتطلب إقفال جميع المؤسسات التجارية والمطاعم من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية التاسعة مساءً أثناء مرور المسيرة في المحلة.نبلغكم موافقتنا على إقامة النشاط شرط عدم عرقلة حركة السير وتأمين شروط السلامة العامة وسلامة المشاركين وشرط المحافظة على مفروشات الأرصفة وعدم الحاق الضرر بالممتلكات العامة .