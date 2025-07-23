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لبنان

ملك البحرين: نُعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:34
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أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة ديبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك".
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ورد الرئيس عون :" نشكركم جلالة الملك على قراركم بإقامة بعثة ديبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت"، وقال :"نطمح ونطمع من أخوّتكم، باستئناف التبادل التجاري الكامل بيننا، كما تعاوننا في شتى المجالات، لما فيه خيرُ شعبينا ومصالح بلدينا".

أضاف :"كل الشكر لكم صاحب الجلالة، ولكل المسؤولين معكم، ولشعب البحرين الشقيق، على الدعوة، وعلى أُخوة الاستقبال والضيافة، وخصوصًا على كل الدعم للبنان، قبل الزيارة وبعدها".
 
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