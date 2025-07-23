ملك البحرين: نُعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت

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أعلن ملك في خلال لقائه رئيس الجمهورية "بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة ديبلوماسية بحرينية دائمة في ، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك".ورد :" نشكركم جلالة الملك على قراركم بإقامة بعثة ديبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت"، وقال :"نطمح ونطمع من أخوّتكم، باستئناف التبادل التجاري الكامل بيننا، كما تعاوننا في شتى المجالات، لما فيه خيرُ شعبينا ومصالح بلدينا".أضاف :"كل الشكر لكم ، ولكل المسؤولين معكم، ولشعب البحرين الشقيق، على الدعوة، وعلى أُخوة الاستقبال والضيافة، وخصوصًا على كل الدعم للبنان، قبل الزيارة وبعدها".