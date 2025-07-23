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لبنان

القمة البحرينية-اللبنانية: تؤكد البحرين ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:27
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صدر عن اجتماع القمة البحرينية-اللبنانية بيان مشترك طالب بـ"تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة زعزعة الأمن والاستقرار".
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وبحسب البيان، تؤكد "البحرين ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وتشيد بجهود الرئيس عون والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي".
 
وجاء في البيان: "مملكة البحرين تساند لبنان في استعادة دوره الحيوي غير القابل للتبديل أو الاستبدال، وتدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل وتنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها". 
 
وشدد البيان على "أهمية دعوة قمة البحرين 2024 إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية، وتعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة". 
ودعم البيان المساعي الرامية إلى استئناف مفاوضات الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. 
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القمة البحرينية-اللبنانية: البحرين تؤكد ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وتشيد بجهود الرئيس عون والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي
lebanon 24
23/07/2025 21:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القمة البحرينية-اللبنانية: البحرين تساند لبنان في استعادة دوره الحيوي غير القابل للتبديل أو الاستبدال وتدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل وتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
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23/07/2025 21:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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