القمة البحرينية-اللبنانية: تؤكد البحرين ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته

صدر عن اجتماع القمة البحرينية-اللبنانية بيان مشترك طالب بـ"تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة زعزعة الأمن والاستقرار".

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وبحسب البيان، تؤكد " ثبات موقفها في دعم سيادة واستقراره ووحدته، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وتشيد بجهود والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي".

وجاء في البيان: "مملكة البحرين تساند لبنان في استعادة دوره الحيوي غير القابل للتبديل أو الاستبدال، وتدعو إلى انسحاب الكامل وتنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة على كامل أراضيها".

وشدد البيان على "أهمية دعوة قمة البحرين 2024 إلى عقد لمعالجة القضية ، وتعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في ".

ودعم البيان المساعي الرامية إلى استئناف مفاوضات الملف بين وإيران، والعمل على جعل منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.