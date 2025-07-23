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لبنان

الحجار: قوة لبنان بوحدة أبنائه

Lebanon 24
23-07-2025 | 12:03
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنَّ قوة لبنان بوحدة أبنائه، وبقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية حصراً.
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وخلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في جامعة سيدة اللويزة، قال الحجار إن قوة لبنان أيضاً تكمن بالعمل الدبلوماسي الدؤوب لتحرير كل شبر من أرض الجنوب، وبإعادة الإعمار والإلتزام بالإصلاحات والشفافية والمحاسبة، وصولاً إلى بناء دولة تليق باللبنانيين، تحفظ كرامتهم، وتصون حقوقهم، وتستعيد ثقتهم بمؤسساتهم.
 
 
 
 
 
 
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