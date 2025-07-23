ناصر الدين وقع استراتيجية التعاون 2026 - 2029 مع منظمة الصحة العالمية

وقّع العامة ركان والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي التي بدأت زيارة للبنان، استراتيجية التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية 2026-2029 وذلك بحضور للأمم المتحدة في السيد وممثل في لبنان الدكتور وعدد من رؤساء الدوائر والأقسام والبرامج في والمسؤولين في العالمية.

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وتتمحور الاستراتيجية حول الأهداف التالية:



- التحول في الرعاية الصحية الأولية كأداة رئيسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.



- تعزيز الصحية وإصلاح النظام الصحي وذلك من خلال تحسين التمويل، وتعزيز النظم الرقمية والرقابة الدوائية، وضمان الكفاءة والشفافية.



- الاستجابة للطوارئ الصحية وبناء القدرة على الصمود سواء في حالات النزوح، أو ، أو الأوبئة.





وأكد ناصر الدين في كلمة أن "التوقيع على الاستراتيجية يمثل تأكيدًا على شراكة راسخة والتزام متبادلٍ بخدمة الإنسان، وتعزيز صحة الأفراد والمجتمعات في لبنان، في ظرفٍ هو من أكثر الظروف تعقيداً وتحدياً في تاريخ البلاد. أضاف أن النظام الصحي في لبنان مرّ في السنوات الأخيرة باختبارات قاسية، ورغم ذلك تمكّن بفضل جهود العاملين في القطاع الصحي والشركاء الدوليين من حماية الحد الأدنى من الإستجابة الصحية والإستمرار في تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية التي كانت إلى جانب لبنان في كل محطة،ليس فقط من خلال الدعم التقني، بل من خلال الحضور الميداني، والاستجابة الفورية في أكثر الأوقات صعوبة، ودعمها ليس فقط من خلال الدعم التقني، بل من خلال الحضور الميداني، والاستجابة الفورية في أكثر الأوقات صعوبة، ودعمها المتواصل وبقائها إلى جانب لبنان في مسيرته نحو التعافي والإصلاح.