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لبنان

ناصر الدين وقع استراتيجية التعاون 2026 - 2029 مع منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
23-07-2025 | 12:41
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وقّع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي التي بدأت زيارة للبنان، استراتيجية التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية 2026-2029 وذلك بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر وعدد من رؤساء الدوائر والأقسام والبرامج في وزارة الصحة العامة والمسؤولين في منظمة الصحة العالمية.
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وتتمحور الاستراتيجية حول الأهداف التالية:

- التحول في الرعاية الصحية الأولية كأداة رئيسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

- تعزيز الحوكمة الصحية وإصلاح النظام الصحي وذلك من خلال تحسين التمويل، وتعزيز النظم الرقمية والرقابة الدوائية، وضمان الكفاءة والشفافية.

- الاستجابة للطوارئ الصحية وبناء القدرة على الصمود سواء في حالات النزوح، أو الكوارث، أو الأوبئة.


وأكد ناصر الدين في كلمة أن "التوقيع على الاستراتيجية يمثل تأكيدًا على شراكة راسخة والتزام متبادلٍ بخدمة الإنسان، وتعزيز صحة الأفراد والمجتمعات في لبنان، في ظرفٍ هو من أكثر الظروف تعقيداً وتحدياً في تاريخ البلاد. أضاف أن النظام الصحي في لبنان مرّ في السنوات الأخيرة باختبارات قاسية، ورغم ذلك تمكّن بفضل جهود العاملين في القطاع الصحي والشركاء الدوليين من حماية الحد الأدنى من الإستجابة الصحية والإستمرار في تقديم الخدمات المنقذة للحياة.
وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية التي كانت إلى جانب لبنان في كل محطة،ليس فقط من خلال الدعم التقني، بل من خلال الحضور الميداني، والاستجابة الفورية في أكثر الأوقات صعوبة، ودعمها ليس فقط من خلال الدعم التقني، بل من خلال الحضور الميداني، والاستجابة الفورية في أكثر الأوقات صعوبة، ودعمها المتواصل وبقائها إلى جانب لبنان في مسيرته نحو التعافي والإصلاح.
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