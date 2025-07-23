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لبنان

"تحذيرات" تخصّ لبنان.. ماذا كشفت المعلومات؟

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:35
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها، اليوم الأربعاء، إنَّ "الحزب على تنسيق وتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مشيرة إلى أن المقترح الذي قدّمه الأخير للموفد الأميركي توماس براك كان بالتنسيق مع "حزب الله".
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وأوضحت القناة أن بري قام بإعادة برّاك إلى مقترح يرتكز إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمعنى قيام إسرائيل بالانسحاب ووقف الاغتيالات من أجل تسهيل حصر السلاح بيد الدولة.
 
وكشفت "الجديد" أنَّ براك والسفيرة الأميركية ليزا جونسون عادا إلى عين التينة بعد انتهائهما من العشاء في منزل النائب فؤاد مخزومي والتقيا مُستشار الرئيس بري علي حمدان واستكملا النقاش بالأفكار التي طرحها رئيس المجلس مع برّاك صباح الثلاثاء.
 
القناة قالت أيضاً إن الوضع الأمني مرهون بمسار المفاوضات وتحذيرات من إمكانية تصعيد إسرائيلي وشيك في لبنان.

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