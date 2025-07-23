"تحذيرات" تخصّ لبنان.. ماذا كشفت المعلومات؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مقربة من " " قولها، اليوم الأربعاء، إنَّ "الحزب على تنسيق وتواصل مع "، مشيرة إلى أن المقترح الذي قدّمه الأخير للموفد الأميركي توماس براك كان بالتنسيق مع "حزب الله".

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وأوضحت القناة أن قام بإعادة برّاك إلى مقترح يرتكز إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمعنى قيام بالانسحاب ووقف الاغتيالات من أجل تسهيل حصر السلاح بيد الدولة.

وكشفت "الجديد" أنَّ براك والسفيرة الأميركية ليزا عادا إلى بعد انتهائهما من العشاء في منزل النائب والتقيا مُستشار واستكملا بالأفكار التي طرحها رئيس المجلس مع برّاك صباح الثلاثاء.

القناة قالت أيضاً إن الوضع الأمني مرهون بمسار المفاوضات وتحذيرات من إمكانية تصعيد إسرائيلي وشيك في .