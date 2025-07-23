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لبنان

متعاقدو "الأساسي" و "الثانوي" استعرضوا مع بهية الحريري مطالبهم

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:55
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عقدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ومتعاقدي التعليم الثانوي اجتماعاً مع رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" السيدة بهية الحريري.
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وجرى خلال الإجتماع "استعراض الملف التربوي وعدد من القضايا والمطالب التربوية الخاصة بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي، وصناديق المدارس والبلديات، ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها، تعديل مرسوم بدل النقل ورفع أجر ساعة التعاقد".

وأشادت الحريري بـ"الدور الوطني الذي يلعبه الأساتذة المتعاقدون للحفاظ على المدرسة الوطنية، من خلال تضحياتهم وإخلاصهم في العمل".

وأشار بيان صدر إلى "اجتماع عقد مع مستشار وزارة التربية ماهر الحسنية، والمدير العام للتعليم الثانوي الدكتور خالد فايد، حيث تمت خلاله مناقشة تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح بشكل يومي، بالإضافة إلى رفع أجر ساعة التعاقد عند توفر الاعتمادات اللازمة والضمان الصحي للأساتذة والتامين على حياتهم اثناء التدريس في المدرسة الرسمية".
 
 
وذكر البيان إلى أنه "تم التباحث حول ملف الأساتذة المستعان بهم وصناديق المدارس والبلديات، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف وتوحيد التسميات والأساتذة المتعاقدين في المواد الإجرائية لنقل بند اعتمادهم من بند المساهمات إلى بند وزارة التربية".

وفي ختام اللقاء، "تم الاتفاق على رفع هذه المطالب إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، تمهيداً لدراستها والبحث في سبل تلبيتها، مع العمل على إعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات الأساتذة المتعاقدين".
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