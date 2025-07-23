متعاقدو "الأساسي" و "الثانوي" استعرضوا مع بهية الحريري مطالبهم

عقدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في الرسمي ومتعاقدي التعليم الثانوي اجتماعاً مع رئيسة " للتنمية البشرية المستدامة" .

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وجرى خلال الإجتماع "استعراض الملف وعدد من والمطالب التربوية الخاصة بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي، وصناديق المدارس والبلديات، ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها، تعديل مرسوم بدل النقل ورفع أجر ساعة التعاقد".



وأشادت بـ"الدور الوطني الذي يلعبه الأساتذة المتعاقدون للحفاظ على ، من خلال تضحياتهم وإخلاصهم في العمل".



وأشار بيان صدر إلى "اجتماع عقد مع مستشار وزارة التربية ، والمدير العام للتعليم الثانوي الدكتور ، حيث تمت خلاله مناقشة تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح بشكل يومي، بالإضافة إلى رفع أجر ساعة التعاقد عند توفر الاعتمادات اللازمة والضمان الصحي للأساتذة والتامين على حياتهم اثناء التدريس في المدرسة الرسمية".

وذكر البيان إلى أنه "تم التباحث حول ملف الأساتذة المستعان بهم وصناديق المدارس والبلديات، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف وتوحيد التسميات والأساتذة المتعاقدين في المواد الإجرائية لنقل بند اعتمادهم من بند المساهمات إلى بند وزارة التربية".



وفي ختام اللقاء، "تم الاتفاق على رفع هذه المطالب إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، تمهيداً لدراستها والبحث في سبل تلبيتها، مع العمل على إعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات الأساتذة المتعاقدين".