في لبنان.. ماذا سيجري داخل "فتح" بعد شهرين؟

علم " " أنَّ حركة "فتح" في ستقيم سلسلة مؤتمرات تنظيمية خلال شهر أيلول المُقبل، ما سيؤدي إلى انتخاب قيادة جديدة وذلك تماشياً مع التغييرات التي أرادتها على صعيد ساحتها في لبنان.

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وذكرت المصادر أنَّ تغييرات طرأت اليوم على صعيد في لبنان، إذ جرى إعفاء مُدراء 3 مُستشفيات في لبنان من مهامهم وتعيين بدلاء عنهم.