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لبنان

في لبنان.. ماذا سيجري داخل "فتح" بعد شهرين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2025 | 15:33
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علم "لبنان24" أنَّ حركة "فتح" في لبنان ستقيم سلسلة مؤتمرات تنظيمية خلال شهر أيلول المُقبل، ما سيؤدي إلى انتخاب قيادة جديدة وذلك تماشياً مع التغييرات التي أرادتها السلطة الفلسطينية على صعيد ساحتها في لبنان.
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وذكرت المصادر أنَّ تغييرات طرأت اليوم على صعيد الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، إذ جرى إعفاء مُدراء 3 مُستشفيات في لبنان من مهامهم وتعيين بدلاء عنهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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