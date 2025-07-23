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لبنان

مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟

Lebanon 24
23-07-2025 | 15:41
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سُجل، مساء اليوم الأربعاء، تحليق مكثف للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق مناطق استهدفها الطيران الإسرائيلي الأسبوع الماضي في السلسلة الشرقية، وتحديداً في جرود بريتال والخريبة.
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