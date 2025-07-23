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لبنان
قمة روحية قريبًا
Lebanon 24
23-07-2025
|
22:35
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كتبت" الديار": في ضوء اجتماعات لجنة متابعة القمة الروحية الدورية، خاصة الاجتماع الأخير الذي عقد قبل ايام في الصرح البطريركي في الديمان، أجرى البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
اتصالات هاتفية بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،
نائب رئيس
المجلس
الاسلامي
الشيعي
الأعلى الشيخ
علي الخطيب
وشيخ عقل طائفة
الموحدين
الدروز سامي ابي المنى، وتداول معهم في تطورات الاوضاع الراهنة واتفقوا على عقد قمة روحية موسعة، على أن تتولى لجنة المتابعة الاعداد لها.
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