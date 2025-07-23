قمة روحية قريبًا

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كتبت" الديار": في ضوء اجتماعات لجنة متابعة القمة الروحية الدورية، خاصة الاجتماع الأخير الذي عقد قبل ايام في الصرح البطريركي في الديمان، أجرى البطريرك الكاردينال اتصالات هاتفية بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، المجلس الأعلى الشيخ وشيخ عقل طائفة الدروز سامي ابي المنى، وتداول معهم في تطورات الاوضاع الراهنة واتفقوا على عقد قمة روحية موسعة، على أن تتولى لجنة المتابعة الاعداد لها.