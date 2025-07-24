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لبنان

هذا ما فعله العدو الإسرائيلي فجراً عند أطراف بلدة حولا

Lebanon 24
24-07-2025 | 01:59
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نفذ العدو الاسرائيلي تفجيرا فجر اليوم الخميس في أطراف بلدة حولا بالقرب من موقع العباد المعادي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأدى التفجير الذي نفذته القوة الاسرائيلية المُعادية الى تدمير منزل مقابل مستعمرة المنارة
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