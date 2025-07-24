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لبنان
هذا ما فعله العدو الإسرائيلي فجراً عند أطراف بلدة حولا
Lebanon 24
24-07-2025
|
01:59
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نفذ العدو الاسرائيلي تفجيرا
فجر اليوم الخميس
في أطراف بلدة حولا بالقرب من موقع العباد المعادي، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وأدى التفجير الذي نفذته القوة الاسرائيلية المُعادية الى تدمير منزل مقابل مستعمرة
المنارة
.
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