هذا ما فعله العدو الإسرائيلي فجراً عند أطراف بلدة حولا

نفذ العدو الاسرائيلي تفجيرا في أطراف بلدة حولا بالقرب من موقع العباد المعادي، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement

وأدى التفجير الذي نفذته القوة الاسرائيلية المُعادية الى تدمير منزل مقابل مستعمرة .