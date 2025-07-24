Advertisement

لبنان

هاشم: كلام براك عن مزارع شبعا لا قيمة له

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1395884-638889497918361047.jpg
Doc-P-1395884-638889497918361047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب قاسم هاشم ان "كلام الوسيط الاميركي توم براك حول مزارع شبعا لا قيمة له، كما هي كنتاكي ومزارعها لا تعنينا ولا قيمة لها عندنا وقيمة المزارع وكل شبر من ارض لبنان لا تقاس كما يقدر الخارج ايا كان مبعوثا او وسيطا، فكيف اذا كان ممن يعتبر كبيرهم ان كل هذا العالم لا يستحق ان يكون الا جزءا من سيطرتهم وخاضعا لارادتهم وسلطتهم" .
Advertisement

ختم: "لم نكن ننتظر غير هذا التعاطي ممن لايرى في وطننا والمنطقة الا القضايا التي تخدم اسيادهم الاسرائيلين،  فليقل براك وغيره ما يريدون لان اصحاب الارض هم يقدرون قيمتها، فبئس هذا الزمن الذي يصبح فيه منطق الذئاب هو السائد مبدأ استبدال وتغيير معالم الاوطان كما يشاؤون".
مواضيع ذات صلة
ردود فعل شاجبة لكلام جنبلاط عن مزارع شبعا.. هاشم: تخلي من لا يملك لمن لا يستحق
lebanon 24
24/07/2025 13:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم: مزارع شبعا لا تحتاج الى أدلة ووثائق لتأكيد لبنانيتها
lebanon 24
24/07/2025 13:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية
lebanon 24
24/07/2025 13:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة
lebanon 24
24/07/2025 13:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2025-07-24
06:18 | 2025-07-24
06:13 | 2025-07-24
06:12 | 2025-07-24
06:04 | 2025-07-24
06:03 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24