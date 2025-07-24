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لبنان

اشتباكات بين الجيش ومطلوبين في بلدة الجمالية في البقاع

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان اشتباكات وقعت بين الجيش ومطلوبين شرقي بلدة الجمالية في البقاع.  
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واستهدف الجيش سيارة رباعية الدفع لمطلوبين بعد ملاحقتها شرقي البلدة .
 
 
 
كما أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش يقوم بمداهمات في حي الشراونة في بعلبك ويُلاحق مطلوبين من آل "ز".
 
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