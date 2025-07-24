اشتباكات بين الجيش ومطلوبين في بلدة الجمالية في البقاع

أفادت مندوبة " " ان اشتباكات وقعت بين الجيش ومطلوبين شرقي بلدة الجمالية في .واستهدف الجيش سيارة رباعية الدفع لمطلوبين بعد ملاحقتها شرقي البلدة .

كما أفادت مندوبة " 24" ان الجيش يقوم بمداهمات في حي الشراونة في ويُلاحق مطلوبين من آل "ز".