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لبنان

مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:13
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نفذت طائرة مسيّرة تابعة للجيش غارة دقيقة استهدفت المطلوب علي زعيتر، المعروف بلقب "أبو سلّة"، في منطقة التل الأبيض، وذلك أثناء مروره بسيارة في منطقة مفتوحة خارج النطاق السكني، حسب مندوبة "لبنان24".
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وبحسب المعلومات، فإن الصاروخ الذي أُطلق من المسيّرة لم يصب المركبة بشكل مباشر، ما أتاح لأبو سلّة النجاة من الضربة.

وعلى الأثر، فرضت وحدات الجيش طوقًا أمنيًا محكمًا في محيط الموقع، وسط عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن زعيتر.
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