مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك

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نفذت طائرة مسيّرة تابعة للجيش غارة دقيقة استهدفت المطلوب ، المعروف بلقب "أبو سلّة"، في منطقة التل الأبيض، وذلك أثناء مروره بسيارة في منطقة مفتوحة خارج النطاق السكني، حسب مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فإن الصاروخ الذي أُطلق من المسيّرة لم يصب المركبة بشكل مباشر، ما أتاح لأبو سلّة النجاة من الضربة.وعلى الأثر، فرضت وحدات الجيش طوقًا أمنيًا محكمًا في محيط الموقع، وسط عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن .