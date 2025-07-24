فضل الله: لا يمكن بناء وطن بعقلية الانغلاق ورفض الآخر

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إستقبل العلامة السيد وفدا من الحزب "السوري القومي الاجتماعي" مقدما التعازي بوفاة والدته نجاة ، وكانت المناسبة فرصة للتداول في آخر التطورات في وفلسطين وسوريا.ورحب العلامة بالوفد، شاكرا له الزيارة، مقدرا "كل المساعي الوحدوية والوطنية والقومية المبذولة في سبيل وحدة الأمة"، مشددا على "ضرورة أن تعلو الأصوات الواعية والحريصة على هذه الوحدة، لمواجهة مؤامرات التقسيم وأضعاف أوطاننا من خلال العمل للحفاظ على مواقع القوة فيها".وأشار إلى أن "الأديان جميعا تحمل رسالة محبة وتدعو إلى الانفتاح والسلام، وترفض الانغلاق والتقوقع ضمن أطر ضيقة، لكن المشكلة تكمن في من يستغل الدين لتحقيق مصالح سياسية أو فئوية ويبعده عن جوهره الحقيقي".وشدد على أن "منطق الأديان يقوم على الوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل في مواجهة الظلم ورفض الفساد والانحياز إلى الظالمين"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الخلافات والانقسامات والصراعات المذهبية والطائفية الداخلية، لأنها تفقد الأمة بوصلتها وتبعدها عن عدوها الحقيقي".وختم مؤكدا أنه "لا يمكن بناء وطن بعقلية الانغلاق ورفض الآخر"، داعيا إلى "توحيد الطاقات والإمكانات ومواقع القوة، كي نكون قادرين على مواجهة كل التحديات والضغوط المفروضة على هذا الوطن".واستقبل العلامة فضل الله وفدا من ، ضم رئيس "المنبر الحواري لمثقفي " أحمد زغيب، لـ"مقام السيدة خولة" حسين ، إمام المقام الشيخ وسامر ، الذين قدموا له التعازي، وتم خلال اللقاء التداول في قضايا دينية وثقافية وفكرية عدة.كما استقبل، الباحث مكرم العريضي الذي قدم له دراسة عن "الابراهيمية تدمير الروحية واستلاب الهوية"، وبحث معه في شؤون فكرية وثقافية راهنة.