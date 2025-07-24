Advertisement

لبنان

فضل الله: لا يمكن بناء وطن بعقلية الانغلاق ورفض الآخر

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1395971-638889624872108235.png
Doc-P-1395971-638889624872108235.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من الحزب "السوري القومي الاجتماعي" مقدما التعازي بوفاة والدته نجاة نور الدين، وكانت المناسبة فرصة للتداول في آخر التطورات في لبنان وفلسطين وسوريا.
Advertisement

ورحب العلامة فضل الله بالوفد، شاكرا له الزيارة، مقدرا "كل المساعي الوحدوية والوطنية والقومية المبذولة في سبيل وحدة الأمة"، مشددا على "ضرورة أن تعلو الأصوات الواعية والحريصة على هذه الوحدة، لمواجهة مؤامرات التقسيم وأضعاف أوطاننا من خلال العمل للحفاظ على مواقع القوة فيها".

وأشار إلى أن "الأديان جميعا تحمل رسالة محبة وتدعو إلى الانفتاح والسلام، وترفض الانغلاق والتقوقع ضمن أطر ضيقة، لكن المشكلة تكمن في من يستغل الدين لتحقيق مصالح سياسية أو فئوية ويبعده عن جوهره الحقيقي".

وشدد على أن "منطق الأديان يقوم على الوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل في مواجهة الظلم ورفض الفساد والانحياز إلى الظالمين"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الخلافات والانقسامات والصراعات المذهبية والطائفية الداخلية، لأنها تفقد الأمة بوصلتها وتبعدها عن عدوها الحقيقي".

وختم مؤكدا أنه "لا يمكن بناء وطن بعقلية الانغلاق ورفض الآخر"، داعيا إلى "توحيد الطاقات والإمكانات ومواقع القوة، كي نكون قادرين على مواجهة كل التحديات والضغوط المفروضة على هذا الوطن".

واستقبل العلامة فضل الله وفدا من منطقة البقاع، ضم رئيس "المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل" أحمد زغيب، الأمين العام لـ"مقام السيدة خولة" حسين نصر الله، إمام المقام الشيخ علي فرحات وسامر شقير، الذين قدموا له التعازي، وتم خلال اللقاء التداول في قضايا دينية وثقافية وفكرية عدة.

كما استقبل، الباحث مكرم العريضي الذي قدم له دراسة عن "الابراهيمية تدمير الروحية واستلاب الهوية"، وبحث معه في شؤون فكرية وثقافية راهنة.
مواضيع ذات صلة
فضل الله: لا يمكن لأحد أن يكون بديلا من الدولة
lebanon 24
24/07/2025 16:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى جنبلاط وأبو فاعور وزار فضل الله معزّياً
lebanon 24
24/07/2025 16:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: لا نريد فتنة ولا يمكن بناء دولة بوجود سلاح خارجها
lebanon 24
24/07/2025 16:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور بيرني ساندرز: لا يمكن أن ننجر إلى حرب أخرى لنتنياهو
lebanon 24
24/07/2025 16:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2025-07-24
09:26 | 2025-07-24
09:21 | 2025-07-24
09:13 | 2025-07-24
09:08 | 2025-07-24
09:01 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24