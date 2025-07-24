شحادة: حصرية السلاح بيد الدولة

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أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن موقف واضح في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، مشددًا على أن لا حوار مباشراً تجريه الحكومة مع بشأن سلاحه، بل أن المسألة تُدار ضمن إطار وطني تقوده .وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أوضح شحادة أن التنسيق القائم بين الجيش وحزب الله يقتصر على الشؤون اللوجستية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما في جنوب ، حيث جُمِع وفق التقديرات نحو 90% من الأسلحة المنتشرة هناك.وأشار إلى أن يتولى قيادة الحوار مع الحزب في هذا الملف، داعيًا الحكومة إلى تبني جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، ومعتبرًا أن الثقة بدور الجيش أساسية في هذا السياق.وحول موقف حزب الله، شدد شحادة على أن البيان الوزاري – الذي نال ثقة 85 نائبًا – يكرّس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن سلاح الحزب لم يشكل حماية حقيقية للبنان، خلافًا للجيش المدعوم من ، وللعلاقات الدبلوماسية التي ساهمت في حماية البلاد خلال الأزمات.وفي ما يتعلق بالتحذيرات من رفض الحزب تسليم سلاحه، قال شحادة إن الحكومة لم تبحث بعد وضع جدول زمني نهائي لمعالجة السلاح غير الشرعي، لكنها ستتخذ موقفًا واضحًا عندما يحين الوقت، مرجّحًا أن يحظى هذا التوجّه بدعم وزاري واسع.وختم الوزير شحادة بالتأكيد على عدم وجود نية لأي داخلي بين الجيش وحزب الله، مؤكدًا أن العمل الدبلوماسي لا يزال قائمًا، وأن الحكومة تستثمر في العلاقة الإيجابية مع ، خصوصًا عبر مبادرات الموفد الأميركي توم براك، التي تهدف إلى وقف التصعيد بشكل تدريجي.