Advertisement

لبنان

شحادة: حصرية السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1395972-638889625192817092.png
Doc-P-1395972-638889625192817092.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن موقف الحكومة اللبنانية واضح في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، مشددًا على أن لا حوار مباشراً تجريه الحكومة مع حزب الله بشأن سلاحه، بل أن المسألة تُدار ضمن إطار وطني تقوده المؤسسة العسكرية.
Advertisement

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أوضح شحادة أن التنسيق القائم بين الجيش وحزب الله يقتصر على الشؤون اللوجستية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما في جنوب الليطاني، حيث جُمِع وفق التقديرات نحو 90% من الأسلحة المنتشرة هناك.

وأشار إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يتولى قيادة الحوار مع الحزب في هذا الملف، داعيًا الحكومة إلى تبني جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، ومعتبرًا أن الثقة بدور الجيش أساسية في هذا السياق.

وحول موقف حزب الله، شدد شحادة على أن البيان الوزاري – الذي نال ثقة 85 نائبًا – يكرّس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن سلاح الحزب لم يشكل حماية حقيقية للبنان، خلافًا للجيش المدعوم من المجتمع الدولي، وللعلاقات الدبلوماسية التي ساهمت في حماية البلاد خلال الأزمات.

وفي ما يتعلق بالتحذيرات من رفض الحزب تسليم سلاحه، قال شحادة إن الحكومة لم تبحث بعد وضع جدول زمني نهائي لمعالجة السلاح غير الشرعي، لكنها ستتخذ موقفًا واضحًا عندما يحين الوقت، مرجّحًا أن يحظى هذا التوجّه بدعم وزاري واسع.

وختم الوزير شحادة بالتأكيد على عدم وجود نية لأي صدام داخلي بين الجيش وحزب الله، مؤكدًا أن العمل الدبلوماسي لا يزال قائمًا، وأن الحكومة تستثمر في العلاقة الإيجابية مع الولايات المتحدة، خصوصًا عبر مبادرات الموفد الأميركي توم براك، التي تهدف إلى وقف التصعيد بشكل تدريجي.
 
مواضيع ذات صلة
النائب فراس حمدان لـmtv: حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانيّة ويجب أن نثق بالدولة
lebanon 24
24/07/2025 16:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة
lebanon 24
24/07/2025 16:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: حصرية السلاح بيدّ الدولة لم تعدّ شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة
lebanon 24
24/07/2025 16:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الخطوة الأولى يجب أن تكون حصريّة السلاح بيد الدولة
lebanon 24
24/07/2025 16:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2025-07-24
09:26 | 2025-07-24
09:21 | 2025-07-24
09:13 | 2025-07-24
09:08 | 2025-07-24
09:01 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24