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لبنان

خطة أمنية وإدارية جديدة في الجنوب: تشدد ضد المخالفات والتعديات

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:55
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ترأس محافظ الجنوب منصور ضو اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا، بمشاركة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ورؤساء بلديات صيدا وصور والعباسية.
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بحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المحافظة، وأقروا خطة أمنية وإدارية متكاملة، بالتنسيق مع البلديات، لمعالجة المخالفات والتعديات.

وتشمل الخطة:

تشديد القمع على التعديات على الأملاك العامة والخاصة.

مكافحة ظاهرة الدراجات النارية والبسطات والعربات المنتشرة على الطرقات الرئيسية.

إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة.

التصدي للصيد غير الشرعي البري والبحري.

وأكد المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة المستجدات، على أن يبدأ تنفيذ الخطة في الأيام المقبلة.
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