خطة أمنية وإدارية جديدة في الجنوب: تشدد ضد المخالفات والتعديات

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ترأس محافظ الجنوب اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في سرايا ، بمشاركة في الجنوب القاضي ، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ورؤساء بلديات صيدا وصور والعباسية.بحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المحافظة، وأقروا خطة أمنية وإدارية متكاملة، بالتنسيق مع البلديات، لمعالجة المخالفات والتعديات.وتشمل الخطة:تشديد القمع على التعديات على الأملاك العامة والخاصة.مكافحة ظاهرة الدراجات النارية والبسطات والعربات المنتشرة على الطرقات الرئيسية.إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة.التصدي للصيد غير الشرعي .وأكد المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة المستجدات، على أن يبدأ تنفيذ الخطة في الأيام المقبلة.