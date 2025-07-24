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لبنان

سلام في باريس

Lebanon 24
24-07-2025 | 08:12
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يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الحكومة نواف سلام  في هذه الاثناء في قصر الاليزيه.
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