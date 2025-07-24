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لبنان
اتحاد نقابات الأفران والمخابز يحذّر: لعدم التعرض للعمال السوريين في أفران الجبل
Lebanon 24
24-07-2025
|
08:25
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اتحاد نقابات الأفران
والمخابز في بيان، على تعرض عمال سوريين يعملون في قطاع الافران بسبب التوترات التي تشهدها بعض المناطق على خلفية أحداث
السويداء
، فأوضح أن "العمال السوريين العاملين في القطاع، خصوصا في منطقة الجبل، هم جزء أساسي من هذا القطاع منذ عشرات السنين، حيث يعملون بجد وتفان ليلا ونهارا لتأمين رغيف الخبز لكل المواطنين والمقيمين على الأراضي
اللبنانية
"، وشدد على "ضرورة عدم التعرض لهؤلاء العمال أو الإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال"، ودعا "كل من لديه شكوى أو ملاحظة بحق أي عامل، التوجه مباشرة إلى
الأجهزة الأمنية
المختصة أو إبلاغ إدارة الفرن المعني في المنطقة، ليقوم الاتحاد بدوره بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي خلل أو تجاوز، ضمن الأطر القانونية".
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أكد أن "المساس بالعمال داخل الأفران قد يؤدي إلى عرقلة عمل هذا القطاع الحيوي، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في البلاد وهو أمر لن يتم التهاون معه".
وأهاب الاتحاد بكل "العمال اللبنانيين الراغبين في العمل في هذا القطاع، إلى التقدم بطلباتهم لدى الأفران، ليكونوا جزءا من هذه المنظومة الإنتاجية الوطنية".
ودعا الاتحاد إلى "الحفاظ على أمن وسلامة العمال السوريين، الذين تربطهم بالمؤسسات والعاملين في هذا القطاع علاقة مهنية وإنسانية وتاريخية متينة"، مشددا على "عدم إقحام السياسة الخارجية أو التجاذبات الإقليمية في عمل الأفران الذي يبقى محصورا في مهمته الإنسانية والمعيشية".
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