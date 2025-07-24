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لبنان

وفد "أمل" يجول على بلديات شرق صيدا

Lebanon 24
24-07-2025 | 09:00
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جال مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" - اقليم الجنوب الدكتور عدنان جزيني على رأس وفد ضم المسؤول التنظيمي للمنطقة السابعة المهندس رامي حمدان ، حسين عبدو، و مصطفى الزين، على عدد من رؤساء المجالس البلدية في قرى شرق صيدا مقدمين التهنئة باسم قيادة الحركة بانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، كما جرى التداول في اوضاع البلديات ،ومناقشة آليات التعاون في الشؤون البلدية والإنمائية ، في اطار الخطة الموضوعة من قبل مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي.
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 وقد شملت الجولة  بلديات : الصالحية ، الهلالية ، عين الدلب ، المية ومية ، درب السيم ، مجدليون ، القرية ، كفرشلال ، برتي ، وعبرا .
واختتم الوفد اختتم جولته بزيارة تهنئة لرئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس  بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي .
 
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