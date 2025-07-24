وفد "أمل" يجول على بلديات شرق صيدا

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جال مسؤول البلدية والاختيارية في حركة "أمل" - اقليم الجنوب الدكتور عدنان جزيني على رأس وفد ضم المسؤول التنظيمي للمنطقة السابعة المهندس رامي ، حسين عبدو، و مصطفى ، على عدد من رؤساء في قرى شرق مقدمين التهنئة باسم قيادة الحركة بانجاز والاختيارية، كما جرى التداول في اوضاع البلديات ،ومناقشة آليات التعاون في الشؤون البلدية والإنمائية ، في اطار الخطة الموضوعة من قبل مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي.وقد شملت الجولة بلديات : الصالحية ، الهلالية ، عين الدلب ، المية ومية ، درب السيم ، ، القرية ، كفرشلال ، برتي ، وعبرا .واختتم الوفد اختتم جولته بزيارة تهنئة لرئيس رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى .