جابر تسلّم قطوعات حساب 2005 و2020

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تسلّم من رئيس القاضي محمد بدران، في حضور لدى القاضي فوزي خميس ورئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس قطع الحساب للعام 2020 الذي يقوم الديوان بتدقيقه، كما تسلم منه قطع حساب العام 2005 في إطار مسار ورشة التدقيق للحسوبات السابقة والتي تمتد من العام 1993 تباعاً.وفي السياق ، تابع الوزير جابر عملية إعداد قطوعات الحسابات التي تتولى الإدارات المعنية في الوزارة القيام بها وصولاً إلى مرحلة الجهوزية لآخر قطع حساب عن العام 2024 وفق الأصول القانونية التي تحكم قواعد الموازنات العامة.وعقد جابر اجتماع عمل ضمّه إلى مدير المالية العام معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارتان كلودين كركي وزينة ، خُصّص لعرض الإجراءات والسياسات الضريبية الإصلاحية من ضمن خطة الحكومة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية لإعداد موازنة 2026.وبحث الوزير جابر في الشؤون الإنمائية لمدينة مع رئيس بلديتها ، بحيث وضعه في إجراءات تحويل ملف الأموال إلى البلديات من من مخصصات الهاتف الخلوي والتي بلغت قيمتها ألفي مليار ومائتي مليون ، والذي سبق للوزارة أن أرسلته إلى ، على أن يُضاف إلى قيمة المبلغ مخصصات الهاتف الثابت بعد إعادته إلى .