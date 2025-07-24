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لبنان
مرقص: إذا كانت التنمية مستدامة فإن الوطن والمواطن بخير
Lebanon 24
24-07-2025
|
10:14
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اعتبر
وزير الإعلام
بول مرقص
أن "كيف لا يفوز كل من كان له يد خضراء ومساهمة إيجابية في تعزيز فاعلية البرامج الإنمائية التي تخدم الجميع؟".
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كلام
مرقص
جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة
نواف سلام
في احتفال إعلان وحدة البيئة والتنمية المستدامة في
كلية الزراعة
والعلوم الغذائية في
الجامعة الأميركية في بيروت
عن الفائزين في مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في
لبنان
.
وقال: "حسنا زرعت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في
كلية العلوم
الزراعية والغذائية
في الجامعة
الأميركية في
بيروت
، وخيرا حصدت. إذا كانت البيئة سليمة فالمجتمع كله سليم، وإذا كانت التنمية مستدامة فإن الوطن والمواطن بخير. هو ثالوث ذهبي يحسُن أن نعتني به، فيعود علينا بالفائدة العميمة: البيئة والتنمية والمشاريع الخضراء. الأولى هي بيتنا ومدرستنا وجامعتنا ومركز عملنا وطريقنا وماؤنا وهواؤنا، ننقّيها من الشوائب ونشذّبها ونهيّئ عوامل جودتها، فنضمن حياة أفضل لنا ولأولادنا وللأجيال من بعدنا. أما الثانية، فباستدامتها نحفظ محيطنا ونصون بقاءنا ونضمن ديمومتنا في لبناننا الأخضر الحلو. والثالثة، هي المشاريع الخضراء، ولّادة الحياة والأمل والنضارة، وفي لبنان، ما أورقَ غصن إلا كان وراءه مشروع أخضر وأيدٍ قوية وسواعد سمر لوّحتها شمس الحقول".
وتابع: "ما تقدّم ليس كلاما معسولا ولا أمنيات ولا أضغاث
أحلام
، إنه خريطة طريق خضراء وآمنة تفضي إلى الوطن الذي نتوق إليه. لبنان التنمية والإنماء، اللوحة الخضراء في أرض خضراء، سياجُه البيئة النظيفة وسقفه الهواء النقي. من جناه نأكل ومن مشاريعه ننهل. وها هي الفرصة مؤاتية اليوم مع حكومة جديدة لا ينقصها
العزم
، تدعم كل مشروع أخضر وتشجع كل ساع إلى الإنماء، في عهد واعد منذ اليوم الأول لانطلاقته، لا يوفّر فرصة ليأتي بالأفضل للبنان".
وقال: "لعلّ القيمة المضافة للمشاريع الخضراء الصغيرة والمبتكرة تكمن في أنها نابعة من فعل إيمان برسوخ هذا الوطن على صخر البقاء والخلود، لأن أبناءه يساهمون في تعزيز عناصر قوته، بدءا من مشروع أخضر صديق للبيئة، ونبتة تزهر فتساهم في التنوع الإيكولوجي، وبرنامج طموح يثبت أن لبنان لطالما كان موئل إبداع حول العالم، بمساحته الصغيرة ملأ فضاء الدنيا إنجازات وعلما وفكرا وريادة".
وختم: "شكرا للجامعة الأميركية في بيروت على مبادرتها، وشكرا لوحدة البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم الزراعية والغذائية، والشكر الأكبر والأبقى لأصحاب المشاريع الخضراء الفائزين، بكم يفوز لبنان ويسمو".
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