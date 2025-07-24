مرقص: إذا كانت التنمية مستدامة فإن الوطن والمواطن بخير

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اعتبر أن "كيف لا يفوز كل من كان له يد خضراء ومساهمة إيجابية في تعزيز فاعلية البرامج الإنمائية التي تخدم الجميع؟".كلام جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة في احتفال إعلان وحدة البيئة والتنمية المستدامة في والعلوم الغذائية في عن الفائزين في مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في .وقال: "حسنا زرعت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في الزراعية والغذائية الأميركية في ، وخيرا حصدت. إذا كانت البيئة سليمة فالمجتمع كله سليم، وإذا كانت التنمية مستدامة فإن الوطن والمواطن بخير. هو ثالوث ذهبي يحسُن أن نعتني به، فيعود علينا بالفائدة العميمة: البيئة والتنمية والمشاريع الخضراء. الأولى هي بيتنا ومدرستنا وجامعتنا ومركز عملنا وطريقنا وماؤنا وهواؤنا، ننقّيها من الشوائب ونشذّبها ونهيّئ عوامل جودتها، فنضمن حياة أفضل لنا ولأولادنا وللأجيال من بعدنا. أما الثانية، فباستدامتها نحفظ محيطنا ونصون بقاءنا ونضمن ديمومتنا في لبناننا الأخضر الحلو. والثالثة، هي المشاريع الخضراء، ولّادة الحياة والأمل والنضارة، وفي لبنان، ما أورقَ غصن إلا كان وراءه مشروع أخضر وأيدٍ قوية وسواعد سمر لوّحتها شمس الحقول".وتابع: "ما تقدّم ليس كلاما معسولا ولا أمنيات ولا أضغاث ، إنه خريطة طريق خضراء وآمنة تفضي إلى الوطن الذي نتوق إليه. لبنان التنمية والإنماء، اللوحة الخضراء في أرض خضراء، سياجُه البيئة النظيفة وسقفه الهواء النقي. من جناه نأكل ومن مشاريعه ننهل. وها هي الفرصة مؤاتية اليوم مع حكومة جديدة لا ينقصها ، تدعم كل مشروع أخضر وتشجع كل ساع إلى الإنماء، في عهد واعد منذ اليوم الأول لانطلاقته، لا يوفّر فرصة ليأتي بالأفضل للبنان".