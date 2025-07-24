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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الأجنحة الخمسة – الشويفات

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:22
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24/7/2025، ما بين الخامسة والسادسة عصرا، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الأجنحة الخمسة – الشويفات".
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