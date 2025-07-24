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لبنان

قائد الجيش عرض مع الدويهي وأيوب للتطورات

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:47
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائبين ميشال الدويهي وغادة أيوب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران أنطوان طربيه مع وفد مرافق.

وكذلك، استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبكالهرمل الشيخ بكر الرفاعي. وخلال هذين اللقاءَين، تم التداول في شؤون مختلفة.
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