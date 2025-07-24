قائد الجيش عرض مع الدويهي وأيوب للتطورات

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استقبل العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائبين وغادة ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل راعي أبرشية المطران أنطوان مع وفد مرافق.وكذلك، استقبل مفتي والبقاع الشيخ ومفتي – الشيخ . وخلال هذين اللقاءَين، تم التداول في شؤون مختلفة.