سلامة: تدمير تراث النبطية عدوان ممنهج

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أكد ، خلال مؤتمر صحافي في المكتبة الوطنية– ، أن ما تعرّض له تراث بعد حرب 2024 هو "عدوان ممنهج يستهدف الهوية"، مشددًا على أن "واجب وطني سننفذه بإرادتنا، حتى من دون دعم خارجي".وأشار إلى أن جمعية "بلادي" عملت على دراسة أضرار نحو 400 عقار تراثي في النبطية والقرى المجاورة، فيما تتطلب عملية إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار، في ظل صعوبة تأمين التمويل الخارجي بسبب الأزمات العالمية والتنافس على المساعدات.وختم سلامة بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل جهودها رغم الحصار المالي والتحديات، وأن التصميم على إعادة البناء هو رسالة رفض للعدوان وتمسّك بالتراث والهوية. (الوكالة الوطنية)