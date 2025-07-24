فريد هيكل الخازن: جريمة المعاملتين صدمة تهزّ الضمير

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "جريمة المعاملتين صدمة تهزّ الضمير. الفلتان الأمني وعمليات السرقات تهدد أرواح الأبرياء وسط غياب الحماية المطلوبة في مناطق سكنية وسياحية كالمعاملتين. العدالة لروحَي التحومي وزوجته، والمحاسبة الحاسمة للجناة".

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