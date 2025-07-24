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لبنان

فريد هيكل الخازن: جريمة المعاملتين صدمة تهزّ الضمير

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:31
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "أكس": "جريمة المعاملتين صدمة تهزّ الضمير. الفلتان الأمني وعمليات السرقات تهدد أرواح الأبرياء وسط غياب الحماية المطلوبة في مناطق سكنية وسياحية كالمعاملتين. العدالة لروحَي جورج التحومي وزوجته، والمحاسبة الحاسمة للجناة".
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