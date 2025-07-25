في الجنوب... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " أنها "واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، حيث نفّذ جهازها لمكافحة التهريب، في هذا الإطار، عمليات دهم في مناطق وعبرا والعباسية وجلّ البحر وصور، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر العادية والإلكترونية المهرّبة، والمعسّل المهرّب والمزوّر، والسيجاريللو المهرّب".وقد سُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين، وينظر فيها المختص.