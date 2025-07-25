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لبنان

في الجنوب... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

Lebanon 24
25-07-2025 | 01:02
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 أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها "واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، حيث نفّذ جهازها لمكافحة التهريب، في هذا الإطار، عمليات دهم في مناطق مجدليون وعبرا والعباسية وجلّ البحر وصور، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر العادية والإلكترونية المهرّبة، والمعسّل المهرّب والمزوّر، والسيجاريللو المهرّب".
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وقد سُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين، وينظر فيها القضاء المختص.
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