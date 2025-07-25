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لبنان

"حزب الله" قبل الانتخابات: الحلفاء التقليديون "يتحفظون" لعدم الاستفزاز

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-07-2025 | 01:15
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بدأ حزب الله مؤخرًا مراجعة خياراته وتحالفاته السياسية تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة، في خطوة باتت شبه علنية داخل بيئته السياسية والتنظيمية.
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ووفق مصادر متابعة، فإن "الحزب" يُجري تقويمًا دقيقًا لخريطة القوى، في ظل تغييرات داخلية وإقليمية تستدعي إعادة النظر في الاصطفافات السابقة.
واللافت أن عددًا من القوى السياسية التي كانت تُعد من الحلفاء التقليديين لحزب الله تُبدي تحفظًا واضحًا على الدخول في تحالفات انتخابية معلنة معه، في محاولة منها لترك قنوات التواصل مفتوحة مع المملكة العربية السعودية وعدم استفزاز المناخ العربي والدولي.
ويقرأ مراقبون هذا الفتور في سياق مقاربة جديدة لدى بعض القوى اللبنانية، تسعى إلى التموضع في موقع وسط بين "محور المقاومة" و"المحور العربي"، ما يضع "حزب الله" أمام تحديات استثنائية في رسم التحالفات وتأمين الغطاء السياسي لحضوره النيابي المقبل.
المصدر: لبنان 24
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