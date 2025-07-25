"حزب الله" قبل الانتخابات: الحلفاء التقليديون "يتحفظون" لعدم الاستفزاز

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بدأ مؤخرًا مراجعة خياراته وتحالفاته السياسية تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة، في خطوة باتت شبه علنية داخل بيئته السياسية والتنظيمية.ووفق مصادر متابعة، فإن "الحزب" يُجري تقويمًا دقيقًا لخريطة القوى، في ظل تغييرات داخلية وإقليمية تستدعي إعادة النظر في الاصطفافات السابقة.واللافت أن عددًا من التي كانت تُعد من الحلفاء التقليديين لحزب الله تُبدي تحفظًا واضحًا على الدخول في تحالفات انتخابية معلنة معه، في محاولة منها لترك قنوات التواصل مفتوحة مع وعدم استفزاز المناخ العربي والدولي.ويقرأ مراقبون هذا الفتور في سياق مقاربة جديدة لدى بعض القوى ، تسعى إلى التموضع في موقع وسط بين "محور " و"المحور العربي"، ما يضع "حزب الله" أمام تحديات استثنائية في رسم التحالفات وتأمين الغطاء السياسي لحضوره النيابي المقبل.