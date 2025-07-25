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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
25-07-2025 | 02:11
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات.
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وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1,459,000 ليرة لبنانية

بنزين 98 أوكتان: 1,499,000 ليرة لبنانية (1000+)

المازوت: 1,426,000 ليرة لبنانية (9000+)

الغاز: 1,042,000 ليرة لبنانية

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