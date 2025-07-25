جعجع التقى رؤساء واعضاء المجالس البلديّة والإختيارية الجديدة

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استقبل " القوات اللبنانيّة مجالس بلديّة وإختيارية جديدة، حيث التقى وفدًا من بلدية" ترشيش" في قضاء برئاسة عبده حنا ونائبه أنور السيد أحمد، في حضور منسّقة المنطقة ماري ابي نادر ورئيس مركز القوات في البلدة غابي جبرائيل.واطلع الوفد رئيس القوات على الحاجات الإنمائية الملحة للبلدة.إلى ذلك، استقبل وفدًا من "الدامور" ضمّ الرئيس جان غفري والمخاتير: أنيس عون، مروان القزي، فاضل، طوني غريب، عقل والعضو الإختياري جوزف اندراوس، في حضور منسّق المنطقة في الحزب جوزف تابت، أمينة سر المنسقيّة جومانا عضيمي والمرشح لرئاسة مركز القوات في البلدة الياس اغناطيوس.ثم استقبل التقى جعجع مجلس بلدية "عشاش" في زغرتا - الزاوية برئاسة داني ساسين أبي عساف، عضو لجنة الثقافة في البلدية ساسين داني أبي عساف والمختار نظير مخايل مقبل، في حضور معاون الامين العام لحزب" القوات اللبنانيّة" لشؤون الإنتخابات جاد دميان، منسق المنطقة في الحزب طوني ليشا، أمينة سر المنسقية ميرا نظير مقبل ورئيس مركز القوات في البلدة قزحيا نفاع.كما استقبل جعجع وفدًا من بلدية "تولا-أسلوت" في زغرتا الزاوية، ضمّ الرئيس إيلي ذاده ونائبه ربيع موسى، في حضور دميان وليشا ورئيس مركز القوات في البلدة شربل عبيد.والتقى جعجع أيضًا وفدًا من مجلس بلدية "مزرعة التفاح" في زغرتا - الزاوية ضمّ مايك مخايل الخوري رئيسًا للبلدية للسنوات الثلاث الأولى وشربل يوسف ماجد رئيسًا للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة، المختارين فرنسيس ومحسن عباس مرشد، المرشحة السابقة في الإنتخابات النيابية الماضية ماغي أنطون طوبيا، في حضور دميان وليشا ورئيس مركز القوات في البلدة ديب حنا عساف.