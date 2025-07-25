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لبنان

جعجع التقى رؤساء واعضاء المجالس البلديّة والإختيارية الجديدة

Lebanon 24
25-07-2025 | 04:26
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استقبل رئيس حزب" القوات اللبنانيّة سمير جعجع مجالس بلديّة وإختيارية جديدة، حيث التقى وفدًا من بلدية" ترشيش" في قضاء بعبدا برئاسة عبده حنا ونائبه أنور السيد أحمد، في حضور منسّقة المنطقة ماري ابي نادر ورئيس مركز القوات في البلدة غابي جبرائيل.
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واطلع الوفد رئيس القوات على الحاجات الإنمائية الملحة للبلدة.

إلى ذلك، استقبل جعجع وفدًا من مجلس بلدية "الدامور" ضمّ الرئيس جان غفري والمخاتير: أنيس عون، مروان القزي، ابراهيم فاضل، طوني غريب، إيلي عقل والعضو الإختياري جوزف اندراوس، في حضور منسّق المنطقة في الحزب جوزف تابت، أمينة سر المنسقيّة جومانا عضيمي والمرشح لرئاسة مركز القوات في البلدة الياس اغناطيوس.

 ثم استقبل التقى جعجع مجلس بلدية "عشاش" في زغرتا - الزاوية برئاسة نائب الرئيس داني ساسين أبي عساف، عضو لجنة الثقافة في البلدية ساسين داني أبي عساف والمختار نظير مخايل مقبل، في حضور معاون الامين العام لحزب" القوات اللبنانيّة" لشؤون الإنتخابات جاد دميان، منسق المنطقة في الحزب طوني ليشا، أمينة سر المنسقية ميرا نظير مقبل ورئيس مركز القوات في البلدة قزحيا نجيب نفاع.

كما استقبل جعجع وفدًا من بلدية "تولا-أسلوت" في زغرتا الزاوية، ضمّ الرئيس إيلي ذاده ونائبه ربيع موسى، في حضور دميان وليشا ورئيس مركز القوات في البلدة شربل عبيد.

 والتقى جعجع أيضًا وفدًا من مجلس بلدية "مزرعة التفاح" في زغرتا - الزاوية ضمّ مايك مخايل الخوري رئيسًا للبلدية للسنوات الثلاث الأولى وشربل يوسف ماجد رئيسًا للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة، المختارين جورج جوزيف فرنسيس ومحسن عباس مرشد، المرشحة السابقة في الإنتخابات النيابية الماضية ماغي أنطون طوبيا، في حضور دميان وليشا ورئيس مركز القوات في البلدة ديب حنا عساف.
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