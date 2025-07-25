تجمع نقباء المهن الصحية.. بخاش رئيساً

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اجتمعت الهيئة التأسيسية لتجمع نقباء المهن الصحية في للمرة الأولى، وكان على جدول اعمالها بند وحيد "تعيين هيئة المكتب" وتوزيع المسؤوليات.استهل الاجتماع نقيب أطباء لبنان السابق البروفسور بشرح" مستفيض للمراحل التي مر بها والخبر وشكله القانوني بعد موافقة وزارتي الصحة العامة والعمل وتوقيع ما يعني بدء العمل رسميًا في ظل حاجة ماسة لتوحيد صوت نقابات المهن الصحية في مواجهة التحديات المفروضة عليهم في ظل اوضاع إقتصادية ومعيشية غير مستقرة"، كما أعلن ان "باكورة أعماله ستتمحور حول إعداد ملف منتحلي الصفة في كافة القطاع الصحي ورفعة للوزارات المعنية ومعالجة الاوضاع بحسب القانون".وبعدها، تم التوافق على الرئيس وأعضاء المكتب وتعيين المسؤولين وهم:البروفسور يوسف بخاش رئيسًا.نقيب أطباء الاسنان البروفسور رونالد يونس نائبًا للرئيس.نقيبة أصحاب الدكتورة ميرنا امينة السر.نقيب أصحاب مختبرات الاسنان السابق وليد جابر أمينًا للصندوق.نقيبة المعالجين الفيزيائيين الدكتورة سيدي امينة للعلاقات العامة.نقيبة المهن البصرية جهاد ابي امينة .نقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما امينة الشؤون العلمية والاكاديمية.ونقيبة الممرضين والممرضات السابقة الدكتورة امينة الشؤون الإعلامية.