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لبنان

تجمع نقباء المهن الصحية.. بخاش رئيساً

Lebanon 24
25-07-2025 | 04:32
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اجتمعت الهيئة التأسيسية لتجمع نقباء المهن الصحية في لبنان للمرة الأولى، وكان على جدول اعمالها بند وحيد "تعيين هيئة المكتب" وتوزيع المسؤوليات.
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استهل الاجتماع نقيب أطباء لبنان السابق البروفسور يوسف بخاش بشرح" مستفيض للمراحل التي مر بها العلم والخبر وشكله القانوني بعد موافقة وزارتي الصحة العامة والعمل وتوقيع وزير الداخلية ما يعني بدء العمل رسميًا في ظل حاجة ماسة لتوحيد صوت نقابات المهن الصحية في مواجهة التحديات المفروضة عليهم في ظل اوضاع إقتصادية ومعيشية غير مستقرة"، كما أعلن ان "باكورة أعماله ستتمحور حول إعداد ملف منتحلي الصفة في كافة القطاع الصحي ورفعة للوزارات المعنية ومعالجة الاوضاع بحسب القانون".

وبعدها، تم التوافق على الرئيس وأعضاء المكتب وتعيين المسؤولين  وهم:

البروفسور يوسف بخاش رئيسًا.

نقيب أطباء الاسنان البروفسور رونالد يونس نائبًا للرئيس.

نقيبة أصحاب المختبرات الطبية الدكتورة ميرنا جرمانوس امينة السر.

نقيب أصحاب مختبرات الاسنان السابق وليد جابر أمينًا للصندوق.

نقيبة المعالجين الفيزيائيين الدكتورة سيدي ساسين امينة للعلاقات العامة.

نقيبة المهن البصرية جهاد ابي حيدر امينة الشؤون الاجتماعية

نقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو امينة الشؤون العلمية والاكاديمية.

ونقيبة الممرضين والممرضات السابقة الدكتورة ريما ساسين امينة الشؤون الإعلامية.

 
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