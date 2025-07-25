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لبنان

نقابة وسطاء التأمين زارت حداد مهنئة بتعينه رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:49
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زار وفد من مجلس نقابة وسطاء التأمين - LIBS برئاسة النقيب إلياس حنا، رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم حداد في مقر اللجنة، في زيارة بروتوكولية لتهنئته بمنصبه الجديد. وضم الوفد، نائب الرئيس أنطوان عبيد، أمين الصندوق غسان الصائغ، أمينة العلاقات العامة سيلفيا الخوري الحاج، أمين الشؤون المهنية طلال الأنسي، أمين شؤون الإعلام والنشر والتوثيق حسام فرح وأعضاء المجلس نديم الحاج، بول كابوش، شنتال شوفاني وجوزيف حداد.
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وتم خلال اللقاء، التداول بعدد من مواضيع أساسية تتعلق بتنظيم قطاع وساطة التأمين وحمايته. وأبرز ما تم طرحه، "التأكد من أن منح تراخيص وسطاء التأمين يتم للأشخاص المستوفين الشروط القانونية والأصول المطلوبة. ملاحقة المتطفلين على المهنة والسماسرة الذين يمارسون أعمال التأمين دون ترخيص رسمي من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، ما ينعكس سلبا على وسطاء التأمين المرخصين والسوق والزبائن. تنظيم مهنة وساطة التأمين والتأكيد أن بيع منتجات التأمين يجب أن يتم حصرا وفقط عبر وسطاء تأمين مرخصين ومسجلين وفقا للأصول، لا سيما مع إتساع نطاق بيع بوالص التأمين من خلال مكاتب السفريات ومكاتب الخدم وغيرهم".

وفي ختام الزيارة، أكد الحاضرون "ضرورة التعاون المستمر بين نقابة وسطاء التأمين ولجنة مرقابة هيئات الضمان، والعمل يدا بيد لحماية هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصلحة وسطاء التأمين وشركات التأمين والزبائن معا".
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