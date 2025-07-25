ماغي مخلوف تتسلّم رئاسة الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان

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اعلن الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- في بيان تسلم" الزميلة الإعلامية منصب رئيس الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان)، خلال اجتماع للهيئة الإدارية في 24 2025 في مركز الإتحاد.وكانت قد انتخبت الزميلة مخلوف على رأس الإتحاد خلال اجتماع إستثنائي عقدته في 27 حزيران 2025.وبناء على ذلك، أصبحت الهيئة الإدارية للإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان) على الشكل التالي:- الرئيس: ماغي مخلوف.- : الأب طوني خضره.- : رونلد .- أمين السرّ: .- ممثل الجمعية تجاه الحكومة: .- المحاسب: منى طوق.- مستشار ومسؤول عن اللجان المتخصصة: انطوان غانم".في ختام الإجتماع، تمنّى الزملاء للرئيسة الجديدة كل التوفيق والنجاح في مهمتها.