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لبنان

ماغي مخلوف تتسلّم رئاسة الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:55
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اعلن الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان في بيان تسلم" الزميلة  الإعلامية ماغي مخلوف منصب رئيس الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان)، خلال اجتماع للهيئة الإدارية في 24 تموز 2025 في مركز الإتحاد.
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وكانت الهيئة الإدارية قد انتخبت الزميلة مخلوف على رأس الإتحاد خلال اجتماع إستثنائي عقدته  في 27 حزيران 2025.
وبناء على ذلك، أصبحت الهيئة الإدارية للإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان) على الشكل التالي:
-    الرئيس: ماغي مخلوف.
-    نائب الرئيس: الأب طوني خضره.
-    أمين الصندوق: رونلد ناصيف.
-    أمين السرّ: لارا سعد .
-    ممثل الجمعية تجاه الحكومة: بسام لحود.
-    المحاسب: منى طوق.
-    مستشار ومسؤول عن اللجان المتخصصة: انطوان غانم".


في ختام الإجتماع، تمنّى الزملاء للرئيسة الجديدة كل التوفيق والنجاح في مهمتها.

 
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