إلى سالكي أنفاق المطار.. إليكم هذا البيان من قوى الأمن الداخلي

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإصلاح كابلات وصيانة الإنارة داخل أنفاق ، وذلك بتواريخ 25، 26، و27-7-2025، يوميًا اعتبارًا من الساعة 23،00 ليلًا لغاية السّاعة 4.00 فجرًا التالي.لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:– منع مرور السير القادم من باتجاه مرورًا على أوتوستراد وأنفاق المطار، وتحويله نحو .– منع مرور السير القادم من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله نحو .يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.