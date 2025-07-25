Advertisement

لبنان

إلى سالكي أنفاق المطار.. إليكم هذا البيان من قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
25-07-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1396445-638890494829774251.jpg
Doc-P-1396445-638890494829774251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإصلاح كابلات وصيانة الإنارة داخل أنفاق المطار، وذلك بتواريخ 25، 26، و27-7-2025، يوميًا اعتبارًا من الساعة 23،00 ليلًا لغاية السّاعة 4.00 فجرًا من اليوم التالي.
Advertisement

 لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:

– منع مرور السير القادم من بيروت باتجاه خلدة مرورًا على أوتوستراد الأسد وأنفاق المطار، وتحويله نحو الأوزاعي.

– منع مرور السير القادم من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله نحو طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
إلى سالكي طريق المطار... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
25/07/2025 18:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي جسر الفيدار.. تذكير من قوى الأمن
lebanon 24
25/07/2025 18:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير... إليكم ما يجري في أنفاق المطار
lebanon 24
25/07/2025 18:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: هذا هو شهيد قوى الأمن الداخلي في العملية الأمنية التي جرت صباحا في طرابلس
lebanon 24
25/07/2025 18:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2025-07-25
11:25 | 2025-07-25
11:23 | 2025-07-25
11:11 | 2025-07-25
11:11 | 2025-07-25
11:10 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24