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لبنان

وزير الداخلية عقد اجتماعا للمحافظين خصص للبحث في سلسلة من الملفات الملحّة

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:46
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عقد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار اجتماعا للمحافظين في الوزارة، خصص للبحث في سلسلة من الملفات الملحّة ذات الطابع الأمني والإداري.
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وتم خلال الاجتماع التطرق إلى التحديات الأمنية التي تواجهها كل محافظة، وآليات التنسيق الفعّال الواجب اعتمادها بين المحافظات والبلديات والأجهزة الأمنية بهدف تعزيز الجهوزية ومواجهة التحديات ضمن إطار مؤسساتي متكامل.

كما تناول الإجتماع ملف النزوح السوري، حيث شدد الوزير الحجار على الدور المحوري للمحافظين في تنسيق الجهود مع الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في تسهيل وتأمين متطلبات العودة للنازحين.

وفي سياق تعزيز كفاءة العمل البلدي، تم تأكيد أهمية تدريب البلديات وموظفيها، مع التشديد على توحيد المناهج التدريبية لضمان مستوى موحّد من الأداء والخدمات.

كذلك، تم البحث في سبل تفعيل إجراءات السلامة المرورية، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، للحدّ من الحوادث وتحسين شروط السير في مختلف المناطق اللبنانية.
 
 
وفي سياق منفصل، استقبل الحجار النائب سليم الصايغ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤون إنمائية ومحلية.

كما التقى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جوني القزي، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك.

واستقبل الوزير الحجار القاضي وليد العاكوم.
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