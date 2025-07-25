إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على مسؤول القوة البشرية لقطاع منطقة بنت جبيل في حزب الله الإرهابي
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي محمد حسن قصان مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله الإرهابي.
🔸وكان المدعو قصان عمل اخيراً على محاولات اعادة… pic.twitter.com/u1WhxrPF9G
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 25, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على مسؤول القوة البشرية لقطاع منطقة بنت جبيل في حزب الله الإرهابي
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي محمد حسن قصان مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله الإرهابي.
🔸وكان المدعو قصان عمل اخيراً على محاولات اعادة… pic.twitter.com/u1WhxrPF9G