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لبنان

إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:24
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نشر جيش العدوّ الإسرائيليّ فيديو لاغتيال علي محمد حسن قوصان، وادعى أنّه "مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله". 
وزعم جيش العدوّ أنّ "قوصان عمل أخيراً على محاولات إعادة اعمار قوة حزب الله في منطقة بنت جبيل، وعمل على تجنيد عناصر أخرى لصفوفه خلال الحرب". 
 
 
 
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