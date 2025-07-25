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لبنان

خلف: الأردن وسوريا ومصر والعراق وتركيا ولبنان في مرمى التهديد

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:44
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كتب النائب ملحم خلف، عبر منصة "اكس": "غزة تمحى، الضفة تبتلع، وفلسطين تباد… وإسرائيل تمضي بلا خجل نحو مشروعها الأخطر: إسرائيل الكبرى. هذا ليس عدوانا، بل هو تطهير عرقي موثق، وصمت العالم شراكة فاضحة في الجريمة. الخطر لا يقف عند حدود فلسطين: الأردن، سوريا، مصر، العراق، تركيا ولبنان في مرمى التهديد. تفعيل الشرعية الدولية ضرورة عاجلة، فسقوطها في غزة يعني انهيارها عالميا، حتى في قلب الديموقراطيات العظمى".
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