خلف: الأردن وسوريا ومصر والعراق وتركيا ولبنان في مرمى التهديد

كتب النائب ، عبر منصة "اكس": "غزة تمحى، الضفة تبتلع، وفلسطين تباد… وإسرائيل تمضي بلا خجل نحو مشروعها الأخطر: الكبرى. هذا ليس عدوانا، بل هو تطهير عرقي موثق، وصمت العالم شراكة فاضحة في الجريمة. الخطر لا يقف عند حدود : ، ، مصر، ، ولبنان في مرمى التهديد. تفعيل ضرورة عاجلة، فسقوطها في غزة يعني انهيارها عالميا، حتى في قلب الديموقراطيات العظمى".

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