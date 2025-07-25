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لبنان

جريحان أحدهما بحالة حرجة... حادث سير بين "بيك اب" ودراجة ناريّة

Lebanon 24
25-07-2025 | 07:37
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وقع حادث سير بين "بيك اب" ودراجة ناريّة، على طريق المهجر الصحي في طرابلس.
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وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين، أحدهما وُصفت حالته بالمستقرة، فيما نُقل الأخر إلى المستشفى ووضعه خطير.
 
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