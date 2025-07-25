Advertisement

لبنان

لا تسلكوا نفق الرابية – المطيلب غدًا.. هذا ما سيجري

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1396535-638890649892250988.jpg
Doc-P-1396535-638890649892250988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بتاريخ 26-5-2025، ستقوم فرق الصيانة العائدة لبلدية الرابية بأعمال استبدال لأجهزة الإنارة المعطّلة داخل نفق الرابية – المطيلب من الجهة الغربية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا ولحين الانتهاء من الأشغال.
Advertisement

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير داخل النفق المذكور، وتحويله إلى الطريق العلوي (فوق الجسر).

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
لا تسلكوا نفق المطار.. هذا ما سيجري
lebanon 24
26/07/2025 01:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا... لا تسلكوا هذه الطرقات الداخلية في جونية
lebanon 24
26/07/2025 01:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تسلكوا طريق المطار يومَي السبت والإثنين.. هذا ما سيجري
lebanon 24
26/07/2025 01:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحويلات مرورية ظرفية... لا تسلكوا هذه الطرقات غداً!
lebanon 24
26/07/2025 01:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:25 | 2025-07-25
16:24 | 2025-07-25
16:14 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24