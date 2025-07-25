لا تسلكوا نفق الرابية – المطيلب غدًا.. هذا ما سيجري

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بتاريخ 26-5-2025، ستقوم فرق الصيانة العائدة لبلدية بأعمال استبدال لأجهزة الإنارة المعطّلة داخل نفق الرابية – المطيلب من الجهة الغربية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا ولحين الانتهاء من الأشغال.ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير داخل النفق المذكور، وتحويله إلى الطريق العلوي (فوق الجسر).يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.