عملية نوعية في البقاع.. من أوقف الجيش هناك؟

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في عملية نوعية، أوقفت مخابرات الجيش المسؤولين عن الإشكال الذي وقع في بلدة برالياس قبل يومين، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص، أحدهم في حال حرجة، وفق ما ذكرته مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فقد نُفّذت العملية في منطقة تمنين – ، وأسفرت عن توقيف كل من (ال الد.) و(وال غ.).وفي هذا السياق، توجّه أهالي برالياس ببيان شكر وامتنان إلى مدير مخابرات البقاع في ، مؤكدين أن هذه الخطوة أعادت أجواء الطمأنينة إلى البلدة بعد التوتر الذي ساد في أعقاب الحادثة.