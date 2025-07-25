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لبنان

عملية نوعية في البقاع.. من أوقف الجيش هناك؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:35
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في عملية نوعية، أوقفت مخابرات الجيش المسؤولين عن الإشكال الذي وقع في بلدة برالياس قبل يومين، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص، أحدهم في حال حرجة، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
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وبحسب المعلومات، فقد نُفّذت العملية في منطقة تمنين – البقاع، وأسفرت عن توقيف كل من (ال الد.) و(وال غ.).

وفي هذا السياق، توجّه أهالي برالياس ببيان شكر وامتنان إلى مدير مخابرات البقاع في الجيش العميد محمد صفا، مؤكدين أن هذه الخطوة أعادت أجواء الطمأنينة إلى البلدة بعد التوتر الذي ساد في أعقاب الحادثة.
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