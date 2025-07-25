في استقبال عبد الله... الموسوي: سنحتفل بلبنان في عرس الحرية

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي لدى استقبال في مطار - : "أنت رمز الكرامة ورمز الصمود ورمز الإباء ورمز الشرف ورمز الحرية ورمز الإستقلال ورمز ".اضاف: "نحن وكل الناس هنا الذين يؤمنون بخط المقاومة، نعتبر أنه يوجد رمز تم استرجاعه، كان موجودا معنا دائما، كنت موجودا بضمير وضمير كل الناس الشرفاء في . لبنان هو يمثل خط المقاومة ضد كل استكبار وضد كل احتلال وضد كل غطرسة وطغيان. أنت اليوم لم تعد تمثل نفسك الذي كنت الأكثر حرية بموقفك الصلب".وتابع: "نقول لك اليوم: أتيت في أكثر اللحظات مصيرية وحساسية وحراجة، سوف ترى أن هؤلاء اللبنانيين دائما كانوا بخط الشرف والإباء وبخط المقاومة، لن يتمكنوا لا من دماء ولا من قضية وقضية غزة، التي اليوم تهز كل إنسان لديه ذرة كرامة".وقال: "اليوم غزة تعلن سقوط وموت الإنسانية، وموت كل المعايير المزدوجة، وموت كل هذا الإستكبار لدى الغرب الكاذب والمنافق، الذي يرى الأطفال يموتون جوعا ولا يحرك ساكنا، وأيضا خنوع الحكام والأنظمة الذين هم قادرون على مد يد لغزة، هؤلاء يا ويلهم من الله، يا ويلهم من محكمة التاريخ، يا ويلهم من الضمير والشرف الذي هو بريء منهم، والآن لا توجد أي صلة بينهم وبينه".وختم: "نحن اليوم نرحب بك باسم كل هؤلاء الناس، كنا نود أن يكون العرس الوطني أكبر، لكن صارت الإجراءات هنا، وأنت سوف ترى أن لبنان اليوم شاء من شاء وأبى من أبى هو في عرس الحرية والإستقلال والكرامة والمقاومة أيضا. أهلا وسهلا بك بأرواحنا وبأنفسنا، وأهلا وسهلا بك بوطنك، لأن لبنان من خلالك صار وطنا لكل الشرفاء والأحرار". (الوكالة الوطنية)