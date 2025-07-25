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لبنان

حريق قرب أفران شمسين في صور... ولا صحة لاستهداف إسرائيلي

Lebanon 24
25-07-2025 | 12:22
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر اندلاع حريق قرب أفران شمسين في مدينة صور.
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وأفادت مندوبة "لبنان24" أن لا صحة لما يُشاع عن استهداف إسرائيلي في المنطقة.
 
 
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