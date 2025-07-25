حريق قرب أفران شمسين في صور... ولا صحة لاستهداف إسرائيلي

تداول ناشطون عبر مقطع فيديو، يُظهر اندلاع حريق قرب أفران شمسين في مدينة صور.

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وأفادت مندوبة " " أن لا صحة لما يُشاع عن استهداف إسرائيلي في المنطقة.