بحضور سلام والسيدة الأولى... مهرجانات بعلبك الدولية تنطلق بحفل فني مميز (صور)

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انطلقت مساء اليوم مهرجانات – دورة 2025، تحت شعار "أعمدة الخلود"، وذلك بعد توقف العام الماضي، حيث اقتصر البرنامج حينها على حفلة واحدة فقط.وافتُتحت بحفلتها الأولى في 25 2025، بعرض "كارمن" للمؤلف بيزيه، من إخراج المخرج جورج تقلا، وقيادة الأوركسترا بقيادة ، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفن والجمال.وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم رئيس الحكومة والسيدة الأولى نعمتأما السهرة الثانية من المهرجان، فستُقام في 8 آب 2025، مع عرض "حقبات" (Stages) بمشاركة الفنانة ، وإنتاج ، في ليلة فنية مميزة داخل الأثرية.