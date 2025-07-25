بالصورة: محمود غادر منزله ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:محمود (مواليد عام 1982، لبناني)الذي غادر بتاريخ 24-7-2025، منزله الكائن في محلة دير قوبل، ولم يعد.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.