بشأن مسألة رفع الحصانة عن بوشيكيان... هذا ما قاله عطية

Advertisement

واعتبر ، أنّه "في ملف رفع الحصانة عن بوشيكيان يُطرح تساؤل مشروع: كيف لسياسي أن يحقق مع سياسي؟ فالاعتراض الأساسي لا يطال المبدأ بحد ذاته بل المشهدية والأسلوب إذ يبدو أننا اتجهنا نحو الحلقة الأضعف فقط لنُظهر للخارج أننا نحارب الفساد".