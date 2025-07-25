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لبنان

بشأن مسألة رفع الحصانة عن بوشيكيان... هذا ما قاله عطية

Lebanon 24
25-07-2025 | 15:13
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قال النائب سجيع عطية، مساء اليوم، "أثار استفزازي الانسياب التام في مسألة رفع الحصانة عن بوشيكيان وكأن لا أحد غيره في البلد أساء استخدام المال العام في ظل غياب تام لوحدة المعايير".
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واعتبر عطية، أنّه "في ملف رفع الحصانة عن بوشيكيان يُطرح تساؤل مشروع: كيف لسياسي أن يحقق مع سياسي؟ فالاعتراض الأساسي لا يطال المبدأ بحد ذاته بل المشهدية والأسلوب إذ يبدو أننا اتجهنا نحو الحلقة الأضعف فقط لنُظهر للخارج أننا نحارب الفساد".
 
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