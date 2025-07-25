رئيس بلدية برالياس يشكر الجيش بعد توقيف المتورطين في الإشكال الأخير

Advertisement

توجّه رئيس بلدية برالياس، الدكتور ، بالشكر لكل من ساهم في توقيف مرتكبي الإشكال الذي شهدته البلدة مؤخرًا، مؤكّدًا أن برالياس لا تريد سوى الأمن والاستقرار والسكينة.وقال الميس في بيان: "تبلّغنا اليوم بقيام بعملية نوعية أدت إلى توقيف الشخصين المتورطين في الإشكال الأخير، ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن ننوّه بجهود الجيش ومديرية المخابرات، ونخص بالشكر رئيس في ، صفا، على هذه العملية التي أعادت الأمان إلى بلدتنا في ظل الظروف الدقيقة التي نعيشها".كما شكر الميس – فرع البقاع على التنسيق الكامل مع ، ما ساهم في إنجاح هذه العملية وإيصالها إلى "خاتمة سعيدة"، بحسب تعبيره.وأكد رئيس البلدية أن "الأمن وكرامة الأهالي خط أحمر"، مضيفًا: "لن نسمح بالمساس بهما. نحن ضد الاعتداء على الناس، وسنظل إلى جانب والعسكرية في الحفاظ على السلم الأهلي".