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لبنان

رئيس بلدية برالياس يشكر الجيش بعد توقيف المتورطين في الإشكال الأخير

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:25
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توجّه رئيس بلدية برالياس، الدكتور رضا الميس، بالشكر لكل من ساهم في توقيف مرتكبي الإشكال الذي شهدته البلدة مؤخرًا، مؤكّدًا أن برالياس لا تريد سوى الأمن والاستقرار والسكينة.
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وقال الميس في بيان: "تبلّغنا اليوم بقيام مديرية المخابرات في الجيش بعملية نوعية أدت إلى توقيف الشخصين المتورطين في الإشكال الأخير، ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن ننوّه بجهود الجيش ومديرية المخابرات، ونخص بالشكر رئيس فرع المخابرات في البقاع، العميد محمد صفا، على هذه العملية التي أعادت الأمان إلى بلدتنا في ظل الظروف الدقيقة التي نعيشها".

كما شكر الميس شعبة المعلومات – فرع البقاع على التنسيق الكامل مع مديرية المخابرات، ما ساهم في إنجاح هذه العملية وإيصالها إلى "خاتمة سعيدة"، بحسب تعبيره.

وأكد رئيس البلدية أن "الأمن وكرامة الأهالي خط أحمر"، مضيفًا: "لن نسمح بالمساس بهما. نحن ضد الاعتداء على الناس، وسنظل إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على السلم الأهلي".
 
وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان24" أن مخابرات الجيش نفّذت عملية نوعية، أسفرت عن توقيف المسؤولين عن الإشكال الذي وقع قبل يومين في بلدة برالياس، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص، أحدهم في حال حرجة. وللمزيد من التفاصيل الرجاء اضغط هنا:
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