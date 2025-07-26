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لبنان

حملة أمنية نوعية في طرابلس.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
26-07-2025 | 01:31
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نفذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حملة أمنية نوعية في مدينة طرابلس استهدفت عددا من المطلوبين الصادر بحقهم مذكرات توقيف عدلية وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المدينة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وتركزت العملية على ملاحقة متورطين في قضايا إطلاق نار وتعريض السلامة العامة للخطر حيث أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المعروفين بسجلهم الإجرامي.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تفكيك بؤر التوتر وضرب أوكار الفوضى مع تشديد القبضة الأمنية في المناطق التي تشهد اضطرابات متكررة في رسالة واضحة مفادها أن يد الدولة ستطال كل من يعبث بأمن طرابلس وأهلها.
 
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