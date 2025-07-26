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لبنان

في طرابلس.. أمن الدولة توقف مطلوباً بجرائم عدة

Lebanon 24
26-07-2025 | 02:03
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه ومتابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الإتجار بالمخدرات وتعقّب المطلوبين، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق في منطقة الضم والفرز _ طرابلس بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥، المدعو (ن. م.)، الصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيفة، تهديد، احتيال، استيلاء وخطف، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى مادة الماريغوانا.
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وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
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