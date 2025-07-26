في طرابلس.. أمن الدولة توقف مطلوباً بجرائم عدة

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أعلنت أنه ومتابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الإتجار بالمخدرات وتعقّب المطلوبين، أوقفت دورية من الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق في منطقة الضم والفرز _ بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥، المدعو (ن. م.)، الصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيفة، تهديد، احتيال، استيلاء وخطف، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى مادة الماريغوانا.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.