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لبنان
في طرابلس.. أمن الدولة توقف مطلوباً بجرائم عدة
Lebanon 24
26-07-2025
|
02:03
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أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
أنه ومتابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الإتجار بالمخدرات وتعقّب المطلوبين، أوقفت دورية من
مديرية الشمال
الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق في منطقة الضم والفرز _
طرابلس
بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥، المدعو (ن. م.)، الصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيفة، تهديد، احتيال، استيلاء وخطف، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى مادة الماريغوانا.
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وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
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