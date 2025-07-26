الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!

توفيَ، اليوم السبت، الفنان اللبناني ، عن عمر ناهز 69 عاماً.

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والرحباني هو نجل والراحل ، وكان من أبرز الفنانين والملحنين والمسرحيين في ، وقد عُرف بموسيقاه الحديثة فيما كان بارزاً جداً على صعيد المسرحيات الناقدة التي وصفت الواقع اللبناني الحزين بأسلوب فكاهي دقيق وساخر. والرحباني هو نجل والراحل ، وكان من أبرز الفنانين والملحنين والمسرحيين في ، وقد عُرف بموسيقاه الحديثة فيما كان بارزاً جداً على صعيد المسرحيات الناقدة التي وصفت الواقع اللبناني الحزين بأسلوب فكاهي دقيق وساخر.

تميّز بمدرسة موسيقية فريدة من نوعها، وله نتاج فنيّ كبير ترسّخ بشكل كبير وبارز في التاريخ الموسيقي اللبناني.

ماذا نعرف عن زياد الرحباني؟

- وُلد في 1 كانون الثاني 1956

- هو نجل السيدة والموسيقي الراحل الرحباني

- عام 1973 قدّم زياد أول لحن لوالدته فيروز حينما كان والده عاصي في المستشفى، وكان ذلك لأغنية "سألوني الناس" الشهيرة والتي لاقت نجاحاً كبيراً، وحينها كان الرحباني يبلغ من العمر 17 عاماً فقط

- أول ظهور لزياد على المسرح كان في مسرحية "المحطة" حيث لعب دور الشرطي فيما ظهر أيضاً في مسرحية " " وأدى دور الشرطي أيضاً

- قام الرحباني بكتابة أولى مسرحياته "سهرية" ثم كتب مسرحيات أخرى مثل "فيلم أميركي طويل"، "شي فاشل"، "بالنسبة لبكرا شو" وغيرها

- تزوج زياد من السيدة كرم لكنه انفصل عنها لاحقاً، ثم ارتبط بالفنانة لمدة 15 عاماً قبل أن ينفصلا لاحقاً

- كذلك، قدم الرحباني أعمالاً غنائية لوالدته السيدة فيروز وهي: أنا عندي حنين، البوسطة، عندي ثقة فيك، بعتلك، ضاق خلقي، عليه، حبو بعضن، يا وغيرها.