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لبنان

كانت مُحمّلة بقنبلة... سقوط "درون" إسرائيليّة في الجنوب

Lebanon 24
26-07-2025 | 05:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة، مُحمّلة بقنبلة شرق بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، عمل الجيش على تفكيكها.
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